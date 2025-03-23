23.03.2025 (05:00)

Военнослужащий 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в одиночку подорвал и уничтожил два блиндажа с пехотой ВСУ минами севернее Работино



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащий 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» в одиночку подорвал и уничтожил два блиндажа с пехотой ВСУ минами севернее Работино

Штурмовые подразделения 58-й общевойсковой армии продолжают плановое продвижение вперёд, постепенно вытесняя украинские формирования на Ореховском направлении в Запорожской области. На участке в зоне ответственности гвардейского мотострелкового полка севернее н.п. Работино воздушной разведкой были обнаружены два блиндажа с пехотой ВСУ, в которых укрывались националисты. Командованием полка было принято решение на уничтожение укрытой пехоты ВСУ. Отработав по позициям противника артиллерией и FPV-дронами, гвардейцы-мотострелки нанесли им огневое поражение, загнав их в укрытие. Для полного уничтожения пехоты ВСУ в блиндажах было принято решение подорвать их противотанковыми минами ТМ-62. Выполнить опасную задачу вызвался стрелок штурмовой группы с позывным «Препод».

Рано утром на рассвете, он, взяв две противотанковые мины и антитепловизионную накидку, в средствах бронезащиты выдвинулся на задание. Операторы БпЛА сопровождали его и указывали направление движения. Пройдя опасное расстояние до опорного пункта ВСУ, «Препод» незаметно для украинских боевиков подобрался к блиндажу и закинул туда первую противотанковую мину. Отбежав на несколько десятков метров, он спрятался в развалинах и услышал оглушительный взрыв, который уничтожил блиндаж вместе со всеми боевиками ВСУ, находившимися в нем. Подождав определенное время, штурмовик подкрался к другому блиндажу с украинской пехотой и аналогичным способом уничтожил точно такой же блиндаж с противником. После выполнения поставленной задачи военнослужащий вернулся на передовые позиции своего подразделения. В результате героических, смелых и решительных действий военнослужащего с позывным «Препод», уничтожившего большое количество противника в укрытиях опорного пункта, штурмовые подразделения гвардейского мотострелкового полка смогли беспрепятственно зайти в опорный пункт ВСУ, занять его и произвести зачистку.

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