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22.03.2025 (19:45)

На Северном флоте проведена тренировка берегового ракетного комплекса «Бал»

Военнослужащие ракетного дивизиона отдельной ракетной бригады Северного флота в рамках плановой тренировки отработали ряд задач по предназначению.

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» выполнили применение ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, имитирующим корабли условного противника, находящиеся на удалении более 200 километров от берега в акватории Баренцева моря.

Ранее военнослужащие выполнили нормативы по выходу дивизиона на марш, развертыванию в боевые порядки и маскировку боевых машин. В позиционном районе ракетчики провели развёртывание комплекса и отработали алгоритм действий по обнаружению морских целей.

Тренировка направлена на совершенствование практических навыков личного состава дивизиона в выполнении задач по предназначению. Ракетчики показали высокий профессионализм и слаженность действий.

Подвижные береговые ракетные комплексы «Бал» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Их основная задача - защита побережья.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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