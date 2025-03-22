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22.03.2025 (20:15)

В Калининградской области вертолетчики морской авиации Балтийского флота отработали групповые полеты

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах отработали слаженность действий в составе пар в различных метеоусловиях. Вертолётчики провели тренировки на земле и в море по спасению терпящих бедствие людей, практически взаимодействовали с группой управления полётами при наведении вертолётов на объекты, терпящие бедствие в море.

Противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ тренировали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств совместно с малыми противолодочными кораблями Балтийского флота.

Экипажи всех типов вертолетов морской авиации БФ выполнили полеты при ограниченной видимости и в облаках, а также взлеты и посадки при низком крае облачности и сильном ветре. Вертолетчики отработали пилотирование, навигацию и прохождение заданного курса над безориентирной местностью.

Отработка данных упражнений позволяет экипажам вертолетов выполнять поставленные перед ними реальные учебно-боевые задачи в короткие сроки и на высоком уровне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Балтийский флот , Боевая подготовка
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