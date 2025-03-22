22.03.2025 (21:15)

Корабельная ударная группа Балтийского флота отработала противолодочные задачи в Балтийском море

В рамках тактического учения сил Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, экипажи корветов отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки.

Корветы во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществили ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения, установленных на кораблях и вертолетах.

После обнаружения подводной лодки условного противника корвет «Бойкий» провел учебные пуски торпед по цели.

Помимо противолодочных действий, экипажи отработали задачи по плаванию в узкости, совместному маневрированию, выполнили упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, в том числе по имитаторам безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

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