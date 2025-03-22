22.03.2025 (19:30)

Ракетный катер Балтийского флота «Димитровград» успешно выполнил все элементы курсовой задачи К-2

В морских полигонах Балтийского флота экипаж ракетного катера «Димитровград» выполнил электронные пуски крылатыми ракетами по кораблям условного противника, а также комплекс артиллерийских стрельб, в ходе которых поразил макет безэкипажного катера и макет плавающей мины.

Далее была проведена тренировка по постановке помех для нарушения связи условного противника, в том числе с целью подавления сигналов от операторов беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Кроме того, было отработано метание гранат по морским целям.

Завершающим элементом выполнения курсовой задачи стала отработка действий по борьбе за живучесть и спасению людей, оказавшихся за бортом, в ходе которых экипаж отработал алгоритм заделывания бортовой пробоины и тушения пожара в электромеханическом отделении.

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