22.03.2025 (20:30)

На Балтийском флоте проведены сборы с фельдшерами и санитарами кораблей и береговых частей

Основная цель сборов – совершенствование профессионального мастерства военных медиков. В пункте базирования Кронштадт состоялся учебно-методический сбор с фельдшерами и санитарными инструкторами корабельных соединений и воинских частей береговых войск.

Военнослужащие прошли специальную подготовку по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи.

В ходе сбора военные медики изучили особенности оказания первой доврачебной помощи в боевых условиях. На практике отработали способы извлечения людей из военной техники с использованием подручных средств и предметов боевой экипировки, а также нормативы по погрузке условно раненных в санитарный и общевойсковой транспорт.

Санитарные инструкторы и фельдшеры отработали методику оказания помощи военнослужащим, получившим различные травмы и ранения.

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