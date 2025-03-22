22.03.2025 (21:30)

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» успешно выполнил артиллерийские стрельбы в море

В ходе проведения комплексной тренировки, экипаж малого десантного корабля на воздушной подушке «Мордовия» проекта 12322 «Зубр» отработал алгоритм противодействия нападению противника средствами противовоздушной обороны и комплексами радиоэлектронной борьбы.

Следующим отрабатываемым элементом стала артиллерийская стрельба по воздушным целям условного противника. Экипаж успешно справился с задачей, поразив все сымитированные цели.

После выполнения тренировочных задач по отражению нападения и уничтожению условного противника командир корабля провел подведение итогов мероприятия, в котором по элементам разобрал действия каждого члена экипажа.

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