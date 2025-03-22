22.03.2025 (16:58)

Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 22 марта 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Алексеевка, Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Груновка, Журавка, Запселье, Иволжанское, Локня, Мирополье, Новая Сечь, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области. За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: более 69 320 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2213 боевых бронированных машин, 2510 автомобилей, 575 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

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