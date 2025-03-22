22.03.2025 (20:00)

Новосибирские ракетчики приняли участие в открытии мобильного учебно-методического центра «Авангард»

В Новосибирске состоялось открытие передвижного учебно-тренировочного комплекса «Авангард», который предназначен для воспитания подрастающего поколения и подготовки к поступлению на военную службу.

В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации города, ветераны боевых действий и военнослужащие Новосибирского ракетного соединения.

«Авангард» – это передвижной учебно-тренировочный комплекс, оснащенный материально-техническими средствами, в том числе образовательными программами. Основная миссия «Авангарда» заключается в создании эффективной системы подготовки к военной службе, патриотическом воспитании обучающихся, их профессиональном самоопределении, а также в методическом сопровождении специалистов по военно-патриотической работе.

В состав комплекса входят учебные материалы, оборудование для проведения занятий по различным направлениям, что дает возможность познакомиться с военно-учетными специальностями и получить высокий уровень подготовки по военно-прикладным видам спорта.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице