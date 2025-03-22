22.03.2025 (12:40)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 22 марта 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Локня, Садки и Турья Сумской области. ВСУ потеряли до 95 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Чернещина, Андреевка Харьковской области, Новомихайловка и Новое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Александрополь, Новая Полтавка, Северск, Катериновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 315 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 500 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Отрадное, Федоровка и Веселое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и три полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 85 военнослужащих, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 47861 беспилотный летательный аппарат, 601 зенитный ракетный комплекс, 22437 танков и других боевых бронированных машин, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22808 орудий полевой артиллерии и минометов, 33243 единицы специальной военной автомобильной техники.

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