22.03.2025 (19:00)

Урок мужества провёл участник СВО для юнармейцев Омской области

Участник специальной военной операции (СВО) Александр Проскуряков провёл урок мужества для юнармейцев Омской области.

В рамках встречи ее участники говорили о мужестве и стойкости советских солдат в годы Великой Отечественной войны и о военнослужащих, которые и сегодня защищают нашу Родину и борются с фашизмом. Александр поделился с юными патриотами историями о героизме и стойкости своих сослуживцев и о том, почему важно быть патриотами своей Родины и обладать военно-прикладными навыками. Школьники задавали интересующие их вопросы военнослужащему, на которые он подробно отвечал.

По окончании встречи участник СВО пожелал ребятам стремиться к высоким достижениям в учёбе и спорте, чтить память о героях Отечества и помнить историю России.

С начала проведения специальной военной операции военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, проводят уроки мужества со школьниками. Основной задачей встреч является патриотическое воспитание подрастающего поколения и побуждение школьников к изучению истории Российской Федерации.

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