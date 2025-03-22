22.03.2025 (18:00)

Юнармейцы в ознаменованик Дня Победы навестили труженицу тыла в Удмуртии

Участники юнармейского движения в преддверии Дня Великой Победы навестили труженицу тыла Любовь Николаевну Вечтомову. Женщина проживает в столице Удмуртской Республики – Ижевске.

Школьники поблагодарили Любовь Николаевну за мужество, отвагу и трудовой подвиг, который она совершила в годы войны. Ребята вручили юбилейную медаль труженице тыла «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг», поздравительный адрес и памятный подарок. Женщина поблагодарила юнармейцев за внимание к старшему поколению, рассказала о своей юности, опалённой войной и о том, как жители региона ковали победу в тылу и на фронте.

Основная цель мероприятия – это патриотическое воспитание молодёжи, преемственность поколений между бывшими, действующими и будущими защитниками Отечества. Юнармейцы регулярно навещают ветеранов и тружеников тыла, которые проживают в регионе.

Кроме того, школьники в рамках своих возможностей оказывают помощь представителям поколения победителей и перенимают их опыт и знания.

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