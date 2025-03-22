22.03.2025 (17:00)

В соединении связи 8-й гвардейской общевойсковой армии проведена тренировка с пожарными расчетам

В Ростовской области проведена тренировка с пожарными расчетами соединения связи 8-й гвардейской общевойсковой армии. Мероприятие проводилось в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных расчетов подразделения.

По замыслу тренировки на территории воинской части произошло возгорание. По учебной тревоге был поднят личный состав пожарного подразделения, который оперативно прибыл на место происшествия и локализовал очаг условного возгорания.

Перед практической частью тренировки с пожарными расчетами был проведен инструктаж, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Противопожарные тренировки в соединения связи проводятся регулярно, что позволяет поддерживать высокий уровень боеготовности подразделений, слаженность военнослужащих, уверенность действий при выполнении задач в любых ситуациях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице