22.03.2025 (16:00)

Специалисты РХБ защиты ЛенВО провели дегазацию условной зоны заражения в Ленинградской области

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии провели дегазацию условной зоны заражения на практических занятиях в Ленинградской области.

В ходе учения военнослужащие совершили марш, во время которого отразили нападения условного противника с применением химического оружия.

В зоне заражения личный состав провел дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию местности, техники и вооружения. Для этих целей военнослужащие использовали автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и разведывательные машины радиационной и химической разведки.

Кроме этого, специалисты выполнили нормативы по РХБ разведке местности и отработали постановку аэрозольных завес с помощью машины ТДА-3 для прикрытия передвижения механизированной колонны.

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