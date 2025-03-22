22.03.2025 (16:00)
Специалисты РХБ защиты ЛенВО провели дегазацию условной зоны заражения в Ленинградской области
Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии провели дегазацию условной зоны заражения на практических занятиях в Ленинградской области.
В ходе учения военнослужащие совершили марш, во время которого отразили нападения условного противника с применением химического оружия.
В зоне заражения личный состав провел дегазацию, дезинфекцию и дезактивацию местности, техники и вооружения. Для этих целей военнослужащие использовали автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки и разведывательные машины радиационной и химической разведки.
Кроме этого, специалисты выполнили нормативы по РХБ разведке местности и отработали постановку аэрозольных завес с помощью машины ТДА-3 для прикрытия передвижения механизированной колонны.