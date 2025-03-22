22.03.2025 (15:00)

Специалисты РЭБ Ленинградского военного округа блокировали дистанционное управление беспилотниками условного противника

В Ленинградской области прошли тактико-специальные занятия с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы округа.

В ходе занятий расчеты комплексов «Житель» и Р-934 обнаружили, запеленговали и проанализировали сигналы источников радиоизлучений в рабочем диапазоне частот, передаваемых беспилотными летательными аппаратами. В дальнейшем специалисты поставили радиопомехи и блокировали дистанционное управление беспилотниками, передачу ими фото- и видеоконтента и данных о координатах целей.

В роли условного противника выступили беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», входящие в состав комплекса «Леер-3».

При решении задач по противодействию разведывательной деятельности условного противника активно применялись тактические приемы, основанные на опыте ведения боевых действий в зоне проведения СВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице