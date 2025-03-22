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22.03.2025 (14:00)

Связисты ЛенВО установили каналы защищенной связи в Ленинградской области

Связисты бригады управления общевойсковой армии во время занятий по боевой подготовке установили каналы защищенной связи для соединений и воинских частей в Ленинградской области.

Особое внимание было уделено выполнению действий по настройке радиостанций и аппаратных связи, развертыванию командно-штабных машин и отработке учебных задач по связи.

В ходе практических занятий военнослужащие с помощью цифровых радиорелейных станций Р-419Л1 и Р-419ГМ обеспечили беспрерывную и защищенную связь между мотострелковыми, танковыми, ракетными и артиллерийскими подразделениями, которые проводят занятия на полигонах.

Кроме этого, связисты отработали задачи по скрытному перемещению узлов связи и пунктов управления, а также провели сеансы закрытой видеоконференцсвязи, электронный обмен данными для обеспечения непрерывного управления войсками. Все задачи военнослужащие выполняли при воздействии радиопомех со стороны условного противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Ленинградский военный округ , Боевая подготовка
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