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22.03.2025 (13:00)

Юнармейцы Приморского края приняли участие в акции, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Приморском крае юнармейцы отряда «Наследники победы» поселка Смоляниново приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Трудовой патриотический десант проходит каждый месяц в рамках Всероссийской акции «Дорога к обелиску». Ребята расчистили дорожки от веток и опилок, убрали мусор на площадке, очистили мемориальную плиту Памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Участники движения отмечают, что данный памятник является достопримечательностью поселка. Жители его почитают и любят.

«Проводя подобные мероприятия, мы отдаем дань уважения памяти перед поколением победителей, прошедших войну, перед их мужеством, стойкостью и героизмом», — рассказала координатор отряда Валентина Жарко.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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