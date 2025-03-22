22.03.2025 (12:00)

Юнармейцы Амурской области приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля «Ворошиловский стрелок»

В Амурской области на территории гвардейского соединения управления Восточного военного округа состоялся муниципальный этап Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок» между воспитанниками военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В тире воинской части ребята соревновались за звание лучшего стрелка. Учащиеся школ Белогорска вели стрельбу из пневматического оружие по мишеням на удалении 10 метров. От каждой команды выступили по два человека

Лучший результат показали юнармейцы школы № 200, серебро завоевали ребята школы № 5 и бронзу забрали учащиеся школы № 11.

Также стрелки оценивались в личном зачете: 1-е место занял юнармеец Вадим Горобец, 2-е место у Маргариты Плотниковой и 3-е место у Сабины Шпаталы.

В завершении мероприятий военные связисты провели экскурсию по музею боевой славы соединения, где рассказали о боевом пути и подвигах своих товарищей.

Также для ребят военнослужащие приготовили несколько экспозиций. Юнармейцы узнали о современных средствах связи, приборах для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и опыте, применяемом связистами в зоне специальной военной операции.

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