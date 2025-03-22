22.03.2025 (11:00)
В Забайкалье прошли краевые соревнования по огневой подготовке среди юнармейцев
В Забайкальском крае прошли краевые соревнования по огневой подготовке среди воспитанников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
22 сильнейших спортивных команд юнармейских отрядов местных отделений Юнармии края боролись за звание сильнейшего по огневой подготовке и стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования проводились в личном и командном зачётах.
Участники соревнований выполнили стрельбу из пневматической винтовки с разных дистанций и положений, снарядили магазин АК-74, сдали зачет на знание тактико-технических характеристик стрелкового оружия, приняли участие в викторине «Стрелковое оружие Красной армии времён Великой Отечественной войны», поборолись в военно-тактической игре «Лазертаг». Общекомандное место складывалось из рейтинга команды на различных этапах.
По итогам состязаний были определены лучшие юнармейцы в стрелковом деле. Победители и призеры были награждены грамотами, памятными призами и подарками.