22.03.2025 (11:00)

В Забайкалье прошли краевые соревнования по огневой подготовке среди юнармейцев

В Забайкальском крае прошли краевые соревнования по огневой подготовке среди воспитанников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

22 сильнейших спортивных команд юнармейских отрядов местных отделений Юнармии края боролись за звание сильнейшего по огневой подготовке и стрельбе из пневматической винтовки. Соревнования проводились в личном и командном зачётах.

Участники соревнований выполнили стрельбу из пневматической винтовки с разных дистанций и положений, снарядили магазин АК-74, сдали зачет на знание тактико-технических характеристик стрелкового оружия, приняли участие в викторине «Стрелковое оружие Красной армии времён Великой Отечественной войны», поборолись в военно-тактической игре «Лазертаг». Общекомандное место складывалось из рейтинга команды на различных этапах.

По итогам состязаний были определены лучшие юнармейцы в стрелковом деле. Победители и призеры были награждены грамотами, памятными призами и подарками.

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