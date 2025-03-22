22.03.2025 (10:00)

Мальчик из города Биробиджан Еврейской автономной области помог найти медаль ветерану СВО

Четвероклассник Кирилл Ярков случайно нашел в сугробе боевую награду. Мальчик вместе с мамой почти месяц разыскивали героя — владельца медали за мужество и отвагу.

Гуляя с друзьями возле торгового центра, школьник заметил на тротуаре блеск серебристого металла. Мальчик сразу понял: это военная медаль, ее нужно вернуть владельцу. Спустя три недели с помощью фонда «Защитников Отечества» удалось найти владельца медали — ветерана специальной военной операции военнослужащего Сергея. Он вновь получил медаль Жукова. Теперь уже из рук четвероклассника из Биробиджана.

Сергей принимал участие в торжестве по случаю Дня защитника Отечества, которое проходило в областной филармонии. Со всеми наградами, в парадной форме, он выходил на сцену в составе знамённой группы. После церемонии заехал в магазин, где и обронил медаль Жукова. Расстроился, когда узнал о пропаже. Думал, что награда утеряна навсегда. Через три недели ему позвонили из фонда «Защитники Отечества».

Боец в знак признательности подарил Кириллу Яркову настоящий военный рюкзак, наполненный сладостями.

Ветеран специальной военной операции пообещал навестить Кирилла в его школе и выступить на уроке мужества.

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