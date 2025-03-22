22.03.2025 (07:25)

Заявление Минобороны России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БпЛА – над территорией Воронежской области, 11 БпЛА – Белгородской области, шесть БпЛА – над территорией Ростовской области, четыре БпЛА – над территорией Волгоградской области, три БпЛА – над территорией Астраханской области, один БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Курской области, один БпЛА – над территорией Самарской области, семь БпЛА – над акваторией Черного моря, один БпЛА – над акваторией Азовского моря.

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