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22.03.2025 (07:25)

Заявление Минобороны России

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов:  12 БпЛА – над территорией Воронежской области,  11 БпЛА – Белгородской области,  шесть БпЛА – над территорией Ростовской области, четыре БпЛА – над территорией Волгоградской области,  три БпЛА – над территорией Астраханской области, один БпЛА – над территорией Брянской области, один БпЛА – над территорией Курской области, один БпЛА – над территорией Самарской области, семь БпЛА – над акваторией Черного моря, один БпЛА – над акваторией Азовского моря.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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