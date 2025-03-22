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22.03.2025 (08:30)

Мотострелковые подразделения группировки «Днепр» и подразделения ВДВ отработали совместные действия при отражении атак безэкипажных катеров ВСУ на побережье Крыма

Мотострелковые подразделения и подразделения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» отражают атаки безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на побережье Крыма. Западное побережье Крыма периодически подвергается воздействию вражеских БПЛА и безэкипаждных катеров. Для отражения атак морских беспилотников мотострелковые и десантно-штурмовые подразделения отрабатывают совместные действия подразделений артиллерии и бронегрупп на бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ» и БМП-2.

Все попытки ВСУ воздействовать на наши подразделения, обороняющие западное побережье Крыма, пресекаются ещё на подходе в море. В рамках боевого слаживания в Крыму военнослужащие группировки «Днепр» также отрабатывают задачи по выявлению и уничтожению диверсионных групп ВСУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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