22.03.2025 (08:30)
Мотострелковые подразделения группировки «Днепр» и подразделения ВДВ отработали совместные действия при отражении атак безэкипажных катеров ВСУ на побережье Крыма
Мотострелковые подразделения и подразделения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» отражают атаки безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на побережье Крыма. Западное побережье Крыма периодически подвергается воздействию вражеских БПЛА и безэкипаждных катеров. Для отражения атак морских беспилотников мотострелковые и десантно-штурмовые подразделения отрабатывают совместные действия подразделений артиллерии и бронегрупп на бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ» и БМП-2.
Все попытки ВСУ воздействовать на наши подразделения, обороняющие западное побережье Крыма, пресекаются ещё на подходе в море. В рамках боевого слаживания в Крыму военнослужащие группировки «Днепр» также отрабатывают задачи по выявлению и уничтожению диверсионных групп ВСУ.