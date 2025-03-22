22.03.2025 (08:30)

Мотострелковые подразделения группировки «Днепр» и подразделения ВДВ отработали совместные действия при отражении атак безэкипажных катеров ВСУ на побережье Крыма



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелковые подразделения группировки «Днепр» и подразделения ВДВ отработали совместные действия при отражении атак безэкипажных катеров ВСУ на побережье Крыма

Мотострелковые подразделения и подразделения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» отражают атаки безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на побережье Крыма. Западное побережье Крыма периодически подвергается воздействию вражеских БПЛА и безэкипаждных катеров. Для отражения атак морских беспилотников мотострелковые и десантно-штурмовые подразделения отрабатывают совместные действия подразделений артиллерии и бронегрупп на бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ» и БМП-2.

Все попытки ВСУ воздействовать на наши подразделения, обороняющие западное побережье Крыма, пресекаются ещё на подходе в море. В рамках боевого слаживания в Крыму военнослужащие группировки «Днепр» также отрабатывают задачи по выявлению и уничтожению диверсионных групп ВСУ.

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