22.03.2025 (07:30)

Расчёт БМ-21 «Град» морской пехоты Северного флота поразил район скопления техники и живой силы ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт БМ-21 «Град» морской пехоты Северного флота поразил район скопления техники и живой силы ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области

Артиллерийские подразделения 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять огневые задачи по поражению районов сосредоточения живой силы и техники противника на Каховском направлении в Херсонской области.

Координаты от воздушной разведки о месте скопления большого количества украинских боевиков и техники были переданы на пункт управления артиллерии. Расчёт БМ-21 «Град» оперативно прибыл в район боевого применения. Артиллеристы развернули боевую машину из походного положения в боевое, навелись на цель. Несколько пристрелочных снарядов, а далее, после корректировки, полным пакетом калибра 122-мм отправили снаряды в указанный район и поразили цель.

«У нас задача — это контрбатарейная борьба, так как противник часто использует артиллерию. А так дежурим, живем, работаем. Всегда готовы оказать огневое воздействие и передать привет противнику, чтобы он не расслаблялся. Речка нам, конечно, мешает, но ничего, мы со временем анализируем стрельбу, проводим разбор, проводим всякие анализы свои и вносим корректуры, вносим поправки в стрельбу. И в целом это не накладывает особых усилий или каких-то поправок больших и ошибок. Разные направления, везде все по-разному. Также тактика противника меняется, и движение. Беспилотные аппараты тоже по-разному летают. Поэтому все это как бы со временем нарабатывается, это не проблема. Специфика нашего направления заключается в ограниченной территории. Все просматривается, мало движения можно осуществлять. Нас это вообще нисколько не ограничивает. Мы также работаем, активничаем, перемещаемся много, занимаем временные позиции огневые, перемещаемся с района выполнения боевой задачи в район ожидания. На месте не стоим, постоянно движение, много перекатов, дабы не выдать себя противнику, не выдать свое место дислокации», — рассказал командир реактивной батареи с позывным «Парк».

Целеуказание и корректировка огня артиллерии ведётся с помощью разведывательного беспилотника «Орлан-10». Также это позволяет не только корректировать огонь, но и передавать на огневые позиции кадры объективного контроля.

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