22.03.2025 (09:00)

Военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными и ударными БпЛА в тыловом районе СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными и ударными БпЛА в тыловом районе СВО

Военнослужащие расчетов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными и ударными БпЛА в тыловом районе специальной военной операции (СВО). В ходе занятий инструкторы, имеющие богатый боевой опыт, передают полученные навыки личному составу по применению различных видов беспилотников.

На первом этапе подготовки военнослужащие изучают тактико-технические характеристики, программное обеспечение, техническое устройство, особенности эксплуатации и ремонт БпЛА.

Практическая часть включает в себе тренировки на симуляторе с отработкой учебно-боевых задач, а также выполнение простых элементов пилотирования FPV-дронов на небольших высотах без полезной нагрузки. Следующим этапом операторы должны обнаружить цель и поразить сбросом с дрона. Кроме этого, на полигоне развернуто специальное учебное место, где каждый боец оттачивает навыки ухода от вражеской атак FPV-дронов.

После прохождения курса подготовки военнослужащих, готовых к выполнению боевых задач, отправят на передовую, где все приобретенные навыки будут проверены в боевых условиях. Планомерная качественная подготовка бойцов позволяет подразделениям ЦВО успешно выполнять поставленные боевые задачи по освобождению населенных пунктов от формирований ВСУ.

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