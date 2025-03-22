22.03.2025 (08:00)
Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в Белгородском приграничье
Артиллерийские расчеты подразделений прикрытия государственной границы группировки войск «Север» в Белгородском приграничье продолжают выполнять огневые задачи в круглосуточном режиме. Новые цели приходят постоянно.
Противнику наносятся значительные потери. ВСУ продолжают терять живую силу, танки, боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, инженерные машины разграждения, автомобили и артиллерийские орудия.
На кадрах расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» бьют по противнику уверенно, слаженно и без промахов. Точными попаданиями уничтожаются боевая техника и живая сила ВСУ в лесополосах.
В этот раз расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского дивизиона группировки войск «Север» уничтожили военную технику и боевиков ВСУ.
Корректировку огня 122-мм гаубиц проводят военнослужащие подразделения воздушной разведки.
Командный пункт артиллерийского дивизиона круглосуточно выполняет задачи по управлению огнем в непосредственном и постоянном взаимодействии с расчетами разведывательных беспилотных летательных аппаратов, которые круглосуточно наблюдают за обстановкой. После получения координат с маршрутами движения противника командир дивизиона ставит задачу ликвидировать украинских боевиков еще на подступах к границе.
Расчеты гаубиц Д-30 за одну минуту приводят свои орудия в боевое положение и производят выстрелы. Беспилотная авиация подтверждает: все цели уничтожены на территории Сумской области.
После выполнения огневой задачи орудия тщательно маскируются во избежание обнаружения БпЛА противника и предостережения контрбатарейной борьбы.
От получения цели до проведения выстрела – не более двух минут, после чего разведывательные группы осуществляют корректировку огня для нанесения максимального огневого поражения противнику. Эти навыки уже отработаны до автоматизма.
Артиллеристы работают в любое время суток и в любую погоду. Для этого позиции оборудованы ночными артиллерийскими прицельными приспособлениями.
Высокая сплоченность артиллеристов позволяет выполнять задачи друг друга в экстренных ситуациях.
Никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.