22.03.2025 (07:00)

В тыловом районе расчеты БпЛА группировки войск «Запад» проходят специализированное обучение по управлению FPV-дронами в специально оборудованном подземном полигоне



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В тыловом районе расчеты БпЛА группировки войск «Запад» проходят специализированное обучение по управлению FPV-дронами в специально оборудованном подземном полигоне

Военнослужащие группировки войск «Запад» продолжают проходить курсы обучения навыкам пилотирования беспилотных летательных аппаратов типа FPV-дронов для работы в зоне проведения специальной военной операции.

Специалисты сначала осваивают теоретические занятия, в которые входят основы аэродинамики, разновидности дронов, после чего переходят к практическому управлению на местности.

В ходе обучения отрабатывается проведение полётов на корректировку, полётов на разведку местности, мониторинг обстановки по различным вопросам и воздушное патрулирование территории.

На кадрах расчеты беспилотных летательных аппаратов 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» проходят специализированное обучение по управлению FPV-дронами в специально оборудованном подземном полигоне в одном из тыловых районов зоны проведения СВО.

Подземный лётный полигон отличается уникальной конструкцией, включающей в себя сложную систему препятствий, разработанную для повышения эффективности обучения.

Операторам приходится маневрировать среди искусственно созданных препятствий, таких как узкие проходы, проемы и туннели. Это позволяет отработать навыки точного управления беспилотниками в условиях ограниченной видимости и сложной геометрии пространства.

Интенсивные тренировки необходимы для повышения эффективности использования БпЛА в современных боевых условиях. Освоение сложных маневров и тактических приемов позволяет дроноводам эффективно выполнять боевые задачи и оказывать непосредственную поддержку штурмовым подразделениям на передовой.

Прошедшие обучение военнослужащие успешно выполняют боевые задачи, демонстрируя высокую эффективность применения полученных навыков.

«… Наш один оператор FPV-дрона способен отработать лучше, чем танк. Он может остановить накат противника, а также может усилить продвижение наших войск. Противник боится наших пилотов. …», — отметил инструктор операторов FPV-дронов с позывным «Митяй».

В кратчайшие сроки с минимальными затратами оператор одного дрона может вывести из строя небольшое подразделение противника, нанести урон опорным пунктам, сжечь технику.

Занятия проходят с привлечением опытных боевых инструкторов и операторов БпЛА. Корректировки для обучаемых вносятся с учетом опыта ведения боевых действий в зоне специальной военной операции.

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