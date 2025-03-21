21.03.2025 (16:30)

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева прибыла с рабочей поездкой в войска Ленинградского военного округа

В ходе рабочей поездки в войска Ленинградского военного округа в отделе Военно-социального центра Министерства обороны Российской Федерации прошло совещание под руководством статс-секретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации Анны Цивилевой, где представители военного округа, органов финансово-экономического и социального обеспечения доложили о работе по обеспечению социальных гарантий военнослужащих в регионе.

«Наша задача провести рабочее совещание по вопросам реализации социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. В том числе, с использованием функциональных возможностей филиала ВСЦ МО РФ в городе Санкт-Петербурге», - отметила Анна Цивилева в ходе совещания.

Начальник управления финансового обеспечения по ЛенВО Валерий Столетов доложил замминистра обороны РФ об организации работы по начислению денежного довольствия и всех положенных выплат военнослужащим округа, в том числе выполняющим задачи в зоне проведения СВО.

Начальник отдела ВСЦ МО РФ по Санкт-Петербургу, в свою очередь, доложила об организации работы отдела, решении вопросов реализации социальных гарантий военнослужащим-участникам СВО и членов их семей.

По её словам, основные проблемные вопросы, связанные с задержкой положенных выплат, связаны с некорректным вводом данных на этапе оформления документов. В большинстве случаев проблемы при обращении в отдел ВСЦ оперативно решаются благодаря налаженному взаимодействию со всеми воинскими частями.

Ранее, в Кемерово Анна Цивилева отмечала, что такое прямое взаимодействие с представителями органов управления военных округов будет регулярным, чтобы оперативно обмениваться актуальной информацией непосредственно с исполнителями на местах.

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