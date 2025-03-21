21.03.2025 (15:30)

В Хабаровске состоялся ежегодный Сбор должностных лиц юридической службы Восточного военного округа

В Хабаровске с 19 по 20 марта 2025 года в Окружном доме офицеров состоялся ежегодный Сбор должностных лиц юридической службы Восточного военного округа, представляющих юридические службы объединений, соединений и воинских частей военного округа.

В мероприятии приняли участие более 130 юристов, в том числе помощники командиров воинских частей по правовой работе, в числе которых непосредственные участники специальной военной операции.

Для участия в Сборе были приглашены представители Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации, судейского сообщества, органов военной прокуратуры, военных комиссариатов, военно-медицинских учреждений, представителей органов военного управления.

С приветственным словом к участникам Сбора обратился временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев.

«Специалисты юридической службы военного округа успешно осуществляют повседневное правовое обеспечение деятельности войск, вносят весомый вклад в укрепление законности и правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации» - отметил генерал-лейтенант Михаил Носулев.

В своем выступлении он подчеркнул, что оказание юридической помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне боевых действий, членам их семей, а также семьям погибших военнослужащих, является приоритетным направлением в деятельности военного округа.

Он лично поблагодарил должностных лиц юридической службы военного округа за плодотворную работу и наградил отличившихся.

Перед участниками Сбора выступили заместитель директора Правового Департамента Минобороны России, председатели 1-го и 2-го Восточных окружных военных судов, Тихоокеанского флотского военного суда, представители военной прокуратуры ВВО и управления военного округа.

Специалисты юридической службы обсуждали основные направления повседневной деятельности, изменения законодательства, актуальные проблемные вопросы повседневной деятельности и пути их решения с учетом специальной военной операции, а также социальные вопросы правового обеспечения военнослужащих и членов их семей.

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