21.03.2025 (12:30)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО прошел чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью

В Ленинградской области в рамках подготовки к чемпионату ВКС прошли соревнования по армейскому тактико-стрелковому многоборью из штатного стрелкового оружия среди военнослужащих объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Участие принимали 30 военнослужащих, из которых 5 команд соединений и 6 полков. Участники соревновались в упражнениях «дистанция 1 человек» и «дистанция 2 человека». Военнослужащие отработают ведение боевой стрельбы из пистолета ПМ и автомата АК-74М в движении на различные дистанции при выполнении тактических действий и поражения статичных целей за определенное время ограниченным количеством боеприпасов по одиночке и парой.

Армейские спортивно-прикладные состязания, проводимые в тесном взаимодействии с Федерацией практической стрельбы России, направленны на популяризацию армейской тактической стрельбы, среди военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, развития у военнослужащих необходимых морально-волевых качеств, а также готовности к выполнению задач в различных условиях обстановки.

Мероприятие проходило под руководством начальника полигонной службы Ленинградского объединения ВВС и ПВО и при участии двух судей, один из которых кандидат в мастера спорта по стрельбе со штатного оружия, спортивный судья третей категории и второй - бронзовый призер чемпионата ВС РФ по армейскому тактико-стрелковому многоборью. Данные военнослужащие поделились опытом, показав на личном примере правильность выполнения упражнений и важность данного мероприятия.

По итогам соревнований был проведен подсчет времени с учетом всех допущенных ошибок и проведено награждение с вручением медалей и кубков.

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