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21.03.2025 (10:30)

Начальник Генерального штаба ВС РФ проинспектировал группировку войск «Центр»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующих на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе работы на передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности.

В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр» и поставил задачи на дальнейшие действия.

На пункте управления общевойсковой армии начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Проверка боеготовности
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