21.03.2025 (10:30)

Начальник Генерального штаба ВС РФ проинспектировал группировку войск «Центр»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Начальник Генерального штаба ВС РФ проинспектировал группировку войск «Центр»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск «Центр», действующих на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе работы на передовых пунктах управления мотострелковых соединений и общевойскового объединения генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности.

В завершении работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр» и поставил задачи на дальнейшие действия.

На пункте управления общевойсковой армии начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице