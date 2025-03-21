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21.03.2025 (16:00)

С военнослужащими инженерно-саперного подразделения ЛенВО прошли занятия по тактико-специальной подготовке

С военнослужащими различных категорий инженерно-саперного подразделения Ленинградского военного округа в соответствии с курсом боевой подготовки на полигоне прошли практические занятия
по тактико-специальной подготовке. 

В рамках занятия специалисты под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт, с использованием специального оборудования провели инженерную разведку местности на наличие взрывоопасных предметов (мин, зарядов, фугасов) и выполнили разминирование.

Кроме того, военнослужащие отработали действия при проведении взрывных работ с использованием имитационных зарядов.

Комплексные занятия для военнослужащих проходят ежедневно на общевойсковых полигонах Ленинградского военного округа. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Инженерные войска , Специальная подготовка
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