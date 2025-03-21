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21.03.2025 (13:00)

В Амурской области состоялась тренировка подразделений антитеррора ВВО

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной Амурской области, состоялась проверка подразделений противодействия терроризму. В ходе практических тренировок военнослужащие групп антитеррора предотвратили попытку захвата военных объектов группами условных террористов.

В рамках практических занятий по отражению нападений на объекты воинских частей и военных городков, подразделения антитеррора под прикрытием бронеавтомобилей осуществили блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, группы разминирования выполнили осмотр территорий на предмет выявления установленных условным противником взрывных устройств.

При проведении тренировки использовались средства имитации, в том числе холостые боеприпасы и дымы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Антитеррор
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