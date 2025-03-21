21.03.2025 (12:00)

Офицеры командования 49-й армии ЮВО приняли участие в военно-патриотической акции «Земля Героев» в Ставрополе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Офицеры командования 49-й армии ЮВО приняли участие в военно-патриотической акции «Земля Героев» в Ставрополе

В Ставрополе офицеры командования 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), а также военнослужащие соединений и воинских частей ставропольского гарнизона приняли участие в военно-патриотической акции «Земля Героев». Мероприятие состоялось у мемориала «Вечная слава», возведенного в честь участников Гражданской и Великой Отечественной войн, сражавшихся за Родину.

Главная цель акции – объединение всех подвигов, совершенных народами нашей страны, героически сражавшихся за освобождение южных рубежей Отечества, чьи потомки и сегодня повторяют великий путь своих дедов и прадедов в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Началось мероприятие с торжественного возложения гирлянды и цветов к мемориалу. В мероприятии приняли участие не только военнослужащие, но и представители администрации города и Ставропольского края, юнармейцы, представители общественных организаций и духовенства. После этого состоялась минута молчания в память о павших при защите Родины, а сводный военный оркестр исполнил государственный гимн Российской Федерации.

Основной частью акции стала церемония наполнения «Кисета Памяти» землей, собранной с мест ожесточенных сражений в битве за освобождение Ставропольского края и города Ставрополя во времена Великой Отечественной войны. Эту землю перевезут в Ростов-на-Дону, где она будет размещена в Главном православном воинском храме ЮВО.

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