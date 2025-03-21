21.03.2025 (08:30)

В Южном военном округе состоялась акция «Свои приходят на помощь»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Практические испытания вооружений боевой техники и технических средств

Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Конференция и награждение военнослужащих, отличившихся в ходе СВО 1 2

В Южном военном округе (ЮВО) прошла акция «Свои приходят на помощь», которая продлилась два дня с 19 по 20 марта. Мероприятие было нацелено на консолидацию общества для поддержки Вооруженных Сил и успешного выполнения задач специальной военной операции.

В рамках акции ее участники смогли увидеть, как проводятся практические испытания вооружений боевой техники и технических средств, необходимых участникам СВО для выполнения задач. Также проводилась конференция с производителями различных технических средств, волонтерами, представителями региональных властей республики Саха (Якутия) и регионов в зоне ответственности ЮВО.

В ходе акции состоялось награждение военнослужащих, отличившихся в ходе СВО. Государственные и ведомственные награды бойцам вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Уполномоченный представитель главы Якутии Олег Саранцев передал военнослужащим 150-й гвардейской мотострелковой дивизии ключи от новых болотоходов «Сокол» и электромотоциклов «Тимир Ат». Также мотострелки получили прицельные приспособления, рюкзаки и медикаменты.

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