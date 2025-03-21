21.03.2025 (08:30)
В Южном военном округе состоялась акция «Свои приходят на помощь»
В Южном военном округе (ЮВО) прошла акция «Свои приходят на помощь», которая продлилась два дня с 19 по 20 марта. Мероприятие было нацелено на консолидацию общества для поддержки Вооруженных Сил и успешного выполнения задач специальной военной операции.
В рамках акции ее участники смогли увидеть, как проводятся практические испытания вооружений боевой техники и технических средств, необходимых участникам СВО для выполнения задач. Также проводилась конференция с производителями различных технических средств, волонтерами, представителями региональных властей республики Саха (Якутия) и регионов в зоне ответственности ЮВО.
В ходе акции состоялось награждение военнослужащих, отличившихся в ходе СВО. Государственные и ведомственные награды бойцам вручил временно исполняющий обязанности командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Владимир Кочетков.
Уполномоченный представитель главы Якутии Олег Саранцев передал военнослужащим 150-й гвардейской мотострелковой дивизии ключи от новых болотоходов «Сокол» и электромотоциклов «Тимир Ат». Также мотострелки получили прицельные приспособления, рюкзаки и медикаменты.