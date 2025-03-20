20.03.2025 (22:00)
Гранатомётчики ЦВО сорвали атаку условного противника на занятиях в Кузбассе
Гранатомётчики мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) сорвали атаку группы условного противника на военный объект в ходе занятий по огневой подготовке на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области.
По замыслу занятий расчетами разведывательных квадрокоптеров было обнаружено перемещение группы условного противника в направлении военного объекта с целью его дальнейшего захвата.
Для срыва наступления условного противника расчёты гранатомётчиков выдвинулись в район боевого применения. Обнаружив передвигающуюся группу условного противника, военнослужащие открыли огонь из гранатомётов РПГ-7В, разбив основные силы неприятеля. Затем военнослужащие уничтожили разрозненные силы вражеской группы огнём из автоматов Калашникова. В ходе занятий стрельба велась тандемными и осколочными гранатами по мишеням, имитирующим живую силу условного противника на дальностях до 600 м.
Всего в практических занятиях было задействовано более 30 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.