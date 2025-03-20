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20.03.2025 (21:00)

Отборочный тур X всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» состоялся в Доме офицеров ЦВО

Отборочный тур десятого всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» состоялся в Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО). Мероприятие традиционно прошло в большом зале культурного учреждения.

Участниками стали более ста воспитанников юнармейского и кадетского движения, учащихся школ Екатеринбурга и Свердловской области. Оценивались конкурсанты в пяти номинациях: «Смотр строя и песни», «Вокальное искусство», «Театральное искусство», а также «Хореографическое искусство».  Жюри оценивало ребят как индивидуально, так и в составе команд.

По результатам патриотического конкурса были определены победители в каждой номинации. Из наиболее подготовленных ребят была сформирована команда, которая представит Свердловскую область на следующем этапе конкурса. Основная цель мероприятия – патриотическое воспитания молодёжи, побуждение молодого поколения к изучению истории Отечества через творчество.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Конкурсы , Военно-патриотическое воспитание
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