Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.03.2025 (20:30)

«Верба» прикрыла опорный пункт от разведывательных БЛА условного противника на Алтае

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), в рамках тактико-специального занятия отработали задачи по прикрытию опорного пункта от разведывательных БЛА условного противника в Алтайском крае.

По замыслу тактического эпизода, условный противник планировал провести разведку местности для выявления опорного пункта. Зенитчики при помощи помехозащитной радиолокационной станции, входящей в состав ПЗРК «Верба», обнаружили низколетящие воздушные цели на дистанции 30 км. После подачи сигнала о наличии условного противника автоматизированная система управления «Вербы» определила местоположение стрелка и задала ему азимут для выполнения стрельбы. Воздушные цели были уничтожены на расстоянии 6 км.

В занятии, которое прошло на полигоне в Алтайском крае, приняли участие 20 военнослужащих ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
ПВО , Центральный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false