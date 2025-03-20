20.03.2025 (20:30)

«Верба» прикрыла опорный пункт от разведывательных БЛА условного противника на Алтае

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО), в рамках тактико-специального занятия отработали задачи по прикрытию опорного пункта от разведывательных БЛА условного противника в Алтайском крае.

По замыслу тактического эпизода, условный противник планировал провести разведку местности для выявления опорного пункта. Зенитчики при помощи помехозащитной радиолокационной станции, входящей в состав ПЗРК «Верба», обнаружили низколетящие воздушные цели на дистанции 30 км. После подачи сигнала о наличии условного противника автоматизированная система управления «Вербы» определила местоположение стрелка и задала ему азимут для выполнения стрельбы. Воздушные цели были уничтожены на расстоянии 6 км.

В занятии, которое прошло на полигоне в Алтайском крае, приняли участие 20 военнослужащих ЦВО.

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