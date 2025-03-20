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20.03.2025 (19:00)

Военнослужащие Северного флота принимают участие в соревнованиях по зимнему плаванию

Сегодня на Семёновском озере в Мурманске военнослужащие Северного флота, в рамках в первого чемпионата России по зимнему плаванию, приняли участие в турнире «Кубок Арктики» и втором этапе кубка Военно-Морского Флота по данному виду спорта.

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, помощник главнокомандующего Военно-Морским Флотом по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачёв и другие почётные гости.

В ходе церемонии открытия соревнования вице-адмирал Олег Голубев отметил, что зимнее плавание требует не только отличной физической подготовки, но и мужества, и пожелал всем арктического здоровья.

Спортсменов ждут заплывы на различных дистанциях брассом и вольным стилями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Северный флот , Спорт , Соревнования
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