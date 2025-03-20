20.03.2025 (19:30)

Военные коммунальщики Северного флота провели техническую конференцию по безопасности дорожного движения

В преддверии наступления весенней оттепели и таяния снега, когда дорожные условия становятся особенно сложными, руководство жилищно-коммунальной службы № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) совместно с военной автомобильной инспекцией (территориальная) по городу Северодвинску провели техническую конференцию по безопасности дорожного движения для сотрудников автохозяйства.

Особое внимание было уделено правилам управления транспортным средством в период межсезонья, особенностям торможения на скользкой дороге и предотвращению заносов. Водители ознакомились с актуальными требованиями законодательства в области безопасности дорожного движения и получили практические рекомендации по безопасному вождению.

Инспектор военной автомобильной инспекции рассказал сотрудникам службы об изменениях в административном законодательстве России, причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий, довел до слушателей статистику по нарушениям правил дорожного движения, а также напомнил правила безопасности при передвижении на служебном автотранспорте в зимне-весенний период.

Начальник автохозяйства ЖКС № 10 Андрей Карушев в своём выступлении отметил, что все поставленные задачи автохозяйством выполняются качественно и в срок, нарушений правил дорожного движения допущено не было.

Всего в эксплуатации ЖКС № 10 находится 34 единицы служебной автотехники, в том числе экскаваторы, тракторы, ассенизационные машины, передвижные ремонтные мастерские, грузовая техника, кран, автовышка и др.

В сменном режиме в состоянии повышенной готовности работают 4 аварийно-ремонтных бригады и диспетчерский пункт.

Целью конференции стало повышение уровня безопасности при эксплуатации служебного автотранспорта в сложных дорожных условиях.

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