20.03.2025 (20:00)

Летчики Балтийского флота отработали нанесение удара по объектам условного противника в Калининградской области

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 и тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации Балтийского флота нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары по наземным целям в рамках плана боевой подготовки.

В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов разыгрывались тактические эпизоды по отработке задач по предназначению – огневому обеспечению подразделений, уничтожению командных пунктов, фортификационных сооружений, скоплению бронетехники и живой силы условного противника, а также ведению воздушной разведки.

После вскрытия наземной обстановки пилоты выполнили полеты в заданный район и провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням осколочно-фугасными авиационными бомбами ОФАБ-250-270.

Задачи практического прицельного бомбометания летчики выполняли на высотах от 900 до 2000 метром и скоростях до 1000 км/ч по мишенному полю на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области. Также экипажи самолетов отработали боевое маневрирование и действия по уклонению от истребительной авиации и средств противовоздушной обороны условного противника.

В ходе проведения учения с практическим применением средств авиационного поражения экипажи выполнили стрельбы из пушечного вооружения самолетов, отработали элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения "противником" средств радиоэлектронного подавления.

Все учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполнили как в дневное, так и в ночное время. Всего в учении задействовано более 15 самолетов, а также свыше 250 военнослужащих смешанного авиаполка морской авиации Балтийского флота.

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