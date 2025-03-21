21.03.2025 (10:00)

Военнослужащие ВДВ для обеспечения снабжения, доставки и эвакуации личного состава применяют квадроциклы на передовой

Военнослужащими ВДВ, выполняющими задачи на Курском приграничье, активно применяются квадроциклы. Эти транспортные средства, отличающиеся высокой скоростью и проходимостью, используются как на поле боя, так и в тылу. Они помогают повысить мобильность подразделений в бою и решают вопросы снабжения.

Квадроциклы используются в качестве многоцелевого лёгкого скоростного транспорта, который позволяет решать различные задачи. Доставка провизии, воды, вещей первой необходимости и боекомплекта бойцам производится непосредственно на передний край. Кроме того, с помощью квадроциклов производится оперативная доставка и высадка десанта, а также эвакуация раненых из зоны боевых действий. Благодаря своей скорости и проходимости они позволяют быстро достигать нужной точки и выполнять поставленную боевую задачу.

Основное преимущество мототранспорта перед другими классами техники, такими как бронемашины, — высокая скорость и манёвренность как на шоссе, так и по пересеченной местности. Благодаря этому мототехника может быстрее преодолевать заданный маршрут и уклоняться от обстрела.

Для подразделений ВДВ также важны малые габариты. Квадроцикл или мотоцикл имеет больше шансов незамеченным пройти по маршруту, что особенно ценно при работе на линии боевого соприкосновения или в ближнем тылу.

В некоторых ситуациях скорость и манёвренность становятся своего рода защитой. Бойцы на квадроциклах имеют шанс уйти из-под артиллерийского обстрела либо уклониться от FPV-беспилотника. При этом ходовые характеристики в некоторой мере компенсируют отсутствие конструктивной защиты.

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