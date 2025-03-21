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21.03.2025 (09:30)

В Запорожской области танкисты группировки войск «Днепр» разбирают опорные пункты ВСУ на регулярной основе

Экипажи танковых подразделений группировки войск «Днепр» систематически проводят операции по поражению и нейтрализации опорных пунктов Вооруженных Сил Украины на территории Запорожской области. Действия направлены на подавление огневых точек противника, разрушение оборонительных сооружений и создание условий для дальнейшего продвижения российских войск.

Танкисты, действуя в тесном взаимодействии с разведывательными подразделениями и артиллерией, выявляют и уничтожают укрепленные позиции ВСУ. Операции проводятся как в дневное, так и в ночное время с применением современных приборов ночного видения и тепловизионных прицелов, что позволяет эффективно поражать цели в любых условиях видимости.

«Как бы на участке фронта нет опорных пунктов противника, которые не пристреляны и не разбираются на регулярной основе. Два, три, четыре выезда за день мы совершаем», — рассказал командир танка с позывным «Ветер».

Группировка войск «Днепр» продолжает активно использовать танковые подразделения для выполнения боевых задач на Запорожском направлении, демонстрируя высокую эффективность и профессионализм.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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