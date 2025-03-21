21.03.2025 (07:30)

Расчёт инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Запад» дистанционно провел минирование тылового района ВСУ в ночное время и помог сорвать ротацию подразделений противника в зоне проведения СВО в Харьковской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёт инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Запад» дистанционно провел минирование тылового района ВСУ в ночное время и помог сорвать ротацию подразделений противника в зоне проведения СВО в Харьковской области

Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Запад» с помощью инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» удаленно заминировали тыловой район ВСУ в ночное время на одном из направлений в зоне проведения СВО в Харьковской области, тем самым сорвав ротацию подразделений противника.

Получив координаты размещения военной техники и личного состава националистов, военнослужащие расчёта ИСДМ «Земледелие» выдвинулись к месту выполнения задачи. Заняв огневую позицию, военнослужащие перевели «Земледелие» из походного положения в боевое, выполнили ее азимутальное ориентирование, после чего навели инженерную систему и произвели залп 122-мм боеприпасов, тем самым способствовали срыву ротации подразделений ВСУ. Затем расчёт оперативно покинул огневую позицию.

В ходе проведения СВО расчеты ИСДМ «Земледелие» выезжают на огневые позиции, оперативно отстреливают необходимое количество реактивных боеприпасов в зависимости от поставленных задач, быстро сменяют позиции и маскируют системы. Удалённое минирование местности производится как в дневное, так и в ночное время суток.

За всё время боевой работы на СВО военнослужащие данного расчёта ИСДМ «Земледелие» уничтожили танк «Леопард-2», боевые машины пехоты «Брэдли». Кроме того, на минных полях выводились из строя и другие танки, которые находятся на вооружении ВСУ.

ИСДМ «Земледелие» предназначена для удалённого создания «интеллектуальных минных полей» в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Система внешне напоминает РСЗО «Град» или «Торнадо-Г» и включает в себя пусковую установку, боекомплект которой состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, каждый из которых начинён противопехотными или противотанковыми минами, и транспортно-заряжающую машину с загрузочным краном в задней части. Благодаря программируемым боеприпасам «Земледелие» может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.

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