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21.03.2025 (07:30)

Расчёт инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Запад» дистанционно провел минирование тылового района ВСУ в ночное время и помог сорвать ротацию подразделений противника в зоне проведения СВО в Харьковской области

Военнослужащие инженерного соединения группировки войск «Запад» с помощью инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» удаленно заминировали тыловой район ВСУ в ночное время на одном из направлений в зоне проведения СВО в Харьковской области, тем самым сорвав ротацию подразделений противника.

Получив координаты размещения военной техники и личного состава националистов, военнослужащие расчёта ИСДМ «Земледелие» выдвинулись к месту выполнения задачи. Заняв огневую позицию, военнослужащие перевели «Земледелие» из походного положения в боевое, выполнили ее азимутальное ориентирование, после чего навели инженерную систему и произвели залп 122-мм боеприпасов, тем самым способствовали срыву ротации подразделений ВСУ. Затем расчёт оперативно покинул огневую позицию.

В ходе проведения СВО расчеты ИСДМ «Земледелие» выезжают на огневые позиции, оперативно отстреливают необходимое количество реактивных боеприпасов в зависимости от поставленных задач, быстро сменяют позиции и маскируют системы. Удалённое минирование местности производится как в дневное, так и в ночное время суток.

За всё время боевой работы на СВО военнослужащие данного расчёта ИСДМ «Земледелие» уничтожили танк «Леопард-2», боевые машины пехоты «Брэдли». Кроме того, на минных полях выводились из строя и другие танки, которые находятся на вооружении ВСУ.

ИСДМ «Земледелие» предназначена для удалённого создания «интеллектуальных минных полей» в заданных районах местности. Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от 5 до 15 км. Система внешне напоминает РСЗО «Град» или «Торнадо-Г» и включает в себя пусковую установку, боекомплект которой состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, каждый из которых начинён противопехотными или противотанковыми минами, и транспортно-заряжающую машину с загрузочным краном в задней части. Благодаря программируемым боеприпасам «Земледелие» может в считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства способны самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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