21.03.2025 (07:00)

Расчеты БпЛА Supercam S350 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе боевого дежурства вскрыли скопления боевой техники и живой силы ВСУ в Белгородском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты БпЛА Supercam S350 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ходе боевого дежурства вскрыли скопления боевой техники и живой силы ВСУ в Белгородском приграничье

Расчеты разведывательных беспилотных летальных аппаратов (БпЛА) Supercam S350 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в круглосуточном режиме осуществляют контроль за противником, а также корректируют нанесение огневого поражения подразделениям ВСУ артиллерийскими и танковыми подразделениями.

Для поиска целей и их распознавания БпЛА оборудованы различными оптическими приборами (мощной камерой) и тепловизором.

Как только цель обнаружена, координаты передают командованию, и по ней открывают огонь.

Также с использованием беспилотников производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками противника.

Для того чтобы приготовить БпЛА (крыло) к полёту, закрепить на нем камеру, повесить батареи и установить рампу для запуска, достаточно всего несколько минут.

На кадрах разведывательный БпЛА Supercam S350 взмывает в небо на боевое дежурство. Расчет беспилотника ведет разведку местности в зоне ответственности.

В этот раз в ходе разведывательного полёта в Белгородском приграничье военнослужащими были обнаружены скопления боевой техники и живой силы противника. Координаты передали на пункт управления, где было принято решение на уничтожение противника с помощью артиллерийских орудий.

Благодаря тактико-техническим характеристикам Supercam S350 вел разведку на высоте в несколько тысяч метров над землёй. Так как борт несет на себе камеру кратностью в несколько десятков, заметить движущиеся объекты для разведчиков не составило труда. Крыло проследовало за техникой и вышло к месту скоплениям сил ВСУ.

Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерии были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.

После прилета (возвращения) «птицы» разведчики проводят комплекс работ по его обслуживанию. По их завершении БпЛА снова готов вести разведку интересующей местности.

Supercam S350 – высокотехнологичный беспилотник, который оснащен электрическим двигателем, что делает его полет практически бесшумным, а значит обнаружить его во время боевой работы практически невозможно. Но даже если неприятель засекает БпЛА, операторы знают, как сохранить борт и вернуть его в целости.

Высокая устойчивость и хорошая управляемость допускают использование БпЛА в сложных метеоусловиях.

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