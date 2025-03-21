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21.03.2025 (06:30)

Мотострелки группировки войск «Центр» награждены государственными наградами в зоне СВО

В зоне проведения СВО состоялась торжественная церемония награждения отличившихся военнослужащих мотострелкового подразделения группировки войск «Центр» государственными наградами.

За проявленные самоотверженность и героизм военнослужащим вручили медали «За отвагу», Суворова, Жукова, «За боевые отличия», а также «За воинскую доблесть» II степени.

В завершении мероприятия командование поблагодарило личный состав, выразив слова признательности и благодарности за добросовестное и самоотверженное выполнение поставленных боевых задач.

Мотострелковые подразделения группировки войск «Центр» успешно поражают живую силу, легкобронированную технику, а также уничтожают опорные пункты противника.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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