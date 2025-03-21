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21.03.2025 (06:00)

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают эвакуировать мирных жителей из освобождённого Константинополя

Из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали очередную группу мирных жителей из освобождённого села Константинополь ДНР.

Людям приходилось неделями скрываться в подвалах разрушенных домов, без связи, света, воды и продовольствия. Пять мужчин и две женщины, измученные страхом и голодом решили покинуть укрытие и пешком отправиться до населенного пункта Улаклы. На протяжении всего маршрута местных жителей сопровождал оператор разведывательного дрона и военнослужащие. Беспилотник корректировал маршрут, предупреждая об опасных участках местности, где могли быть минные поля.

«Я из подвала не выходила долгое время, очень страшно было. Они (ВСУ) всё ровняют, стреляют беспорядочно, дома уничтожают. Уже и запасов не было, света тоже не было, постоянные прилёты. Мы рискнули — оставаться там было ещё страшнее», — с дрожью в голосе говорит одна из спасенных местных жительниц села.

Выйдя в безопасное место, бойцы группировки предоставили людям горячее питание, организовали отдых и медицинскую помощь. Особое внимание потребовалось местному жителю с осколочным ранением. Военные медики обработали рану, сделали перевязку и подготовили мужчину к дальнейшей транспортировке в медицинское учреждение.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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