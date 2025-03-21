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21.03.2025 (05:30)

Расчет ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» ударами реактивных термобарических снарядов уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Получив задачу поддержать огнём наступление штурмовых подразделений, военнослужащие дозора огнемётной системы прибыли на место развертывания боевой машины и провели разведку местности. После доклада командира дозора расчёт выехал на огневую позицию, выполнил наведение установки на цель и при помощи системы управления огнем произвел залп снарядами по позициям ВСУ на дистанцию около 12 км.

Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчётами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). По завершении боевой работы военнослужащие выполнили противоогневой маневр и оперативно покинули огневую позицию.

Применение военнослужащими термобарических снарядов позволяет осуществлять уничтожение личного состава, укрывшегося в окопах, в лесополосах, укреплённых сооружениях.

Новейшая ТОС-2 «Тосочка» предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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