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21.03.2025 (11:30)

Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении провели урок Мужества для учеников школы Министерства обороны Российской Федерации

Военнослужащие военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении провели урок Мужества на тему «Защита Отечества – долг и обязанность гражданина Российской Федерации» для учеников школы Министерства обороны Российской Федерации № 19.

Военнослужащие рассказали о своем опыте службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также раскрыли тему мужества и верности воинскому долгу. Также они дали напутствие школьникам быть достойными гражданами своего Отечества, изучать и помнить историю страны.

Подобные встречи проводятся с целью патриотического воспитания молодого поколения и популяризации военной службы, а также для передачи опыта будущим защитникам Отечества.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Армения , Военно-патриотическое воспитание
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