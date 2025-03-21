21.03.2025 (11:00)

На полигоне в Ростовской области прошли боевые стрельбы личного состава мотострелкового соединения 8-й ОА

На полигонах Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области прошли плановые занятия по огневой подготовке с личным составом 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии.

В ходе проведения контрольных занятий военнослужащие отработали стрельбу с места и в движении по появляющимся и неподвижным целям со сменой огневой позиции (2 УКС) из штатного стрелкового оружия – автомата Калашникова АК-74.

Перед практической частью военнослужащие прошли инструктаж, а также произвели поэтапную отработку каждого элемента по отдельности. Мотострелки сдали нормативы по неполной разборке и сборке автомата, отработали на время снаряжение магазина боеприпасами.

Основной задачей занятий являлось отработка практических навыков стрельбы из автомата Калашникова у личного состава. По итогам проведения контрольного занятия все военнослужащие получили положительные оценки.

Всего к занятию по огневой подготовке было привлечено около 60 военнослужащих из мотострелковых подразделений 150-й гвардейской мотострелковой дивизии.

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