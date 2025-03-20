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20.03.2025 (18:30)

В Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота прошел день старшины и строевой подготовки

День старшины и строевой подготовки прошел в одном из соединений Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, в ходе которого были проведены занятия по боевой и строевой подготовке.

Мероприятие началось с общего построения военнослужащих из числа старшинского и сержантского состава, осмотра внешнего вида военнослужащих и личных документов. После чего данной категории военнослужащих довели приказы и руководящие документы, статьи УК РФ, далее были проверены знания уставов по несению караульной и внутренней службы с оформлением зачетных ведомостей.

В ходе проведения специальной подготовки младшие командиры укрепили свои знания по соответствующей специальности и выполнили задачи на учебных комплексах, привязанных к их специалитету и относящихся к их материальной части.

В завершении «Дня старшины» военнослужащие разобрали вопросы, связанные с поддержанием воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях, а также сдали зачёты по строевой подготовке без оружия.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот
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